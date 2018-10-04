Почему алтайские министры и вице-премьеры смогут получить получить за увольнение от 700 тысяч рублей

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко начал проводить отставки и назначения. Пока решения коснулись руководителей департаментов, одного вице-премьера и одного начальника управления. Ротации в правительстве продолжатся: прогнозируется уход сразу нескольких министров и вице-премьеров. Судя по расчетам altapress.ru, они получат неплохие выходные «парашюты» — минимум 766 тыс. рублей.

Где прописаны правила?

Законодательство о выплатах чиновникам многослойное и запутанное. В Алтайском крае их регулируют два основных закона: о государственной гражданской службе и о государственных должностях. Первый касается всех служащих ранга замминистра и ниже. Второй — высшей касты чиновников уровня министра, заместителя председателя правительства, спикера АКЗС и т. д.

В законе о госслужбе говорится, что при увольнении выплачивается единовременная компенсация в размере четырехмесячного денежного содержания (о том, что это такое, чуть ниже). А в законе о госдолжностях — что социальные гарантии высшим госслужащим не могут быть ниже, чем их младшим товарищам.

Четырехмесячное денежное содержание положено и тем министрам и зампредам, которые уходят на пенсию.

Что такое денежное содержание?

Согласно закону, денежное содержание лиц, замещающих государственные должности (к ним как раз относятся вице-премьеры и министры), состоит из:

ежемесячного денежного вознаграждения и доплат к нему,

ежемесячного денежного поощрения,

районного коэффициента.

Размер вознаграждения кратен средней заработной плате по краю. Ее объем устанавливается специальным документом. Последнее постановление об этом (№ 183) 28 мая 2018 года подписал экс-губернатор Александр Карлин (за два дня до отставки) и установил этот показатель в сумме 23 720 рублей.

Таким образом:

первый зампред правительства получает вознаграждение , равное 4,2 таким зарплатам,

равное 4,2 таким зарплатам, вице-премьеры — по 4,

министры — по 3,7.

То есть только эта часть зарплаты высших краевых чиновников составляет от 87,7 тыс. до 99,6 тыс. рублей.

Размер поощрения зависит от суммы вышеуказанного вознаграждения. Для вице-премьеров и министров поощрение составляет 0,9 вознаграждения. То есть еще почти столько же — от 78,9 тыс. до 89,6 тыс. рублей.

Надбавки в законе перечислены только две:

за ученую степень,

за работу с гостайной.

За ученую степень платят: кандидату наук — 10% от денежного содержания, но не больше 3 тыс. рублей, а доктору наук — 25%, но не больше 7 тыс. рублей.

С гостайной сложнее. Выплату за работу с ней регламентирует федеральный закон, а он устанавливает оплату в зависимости от оклада — от 5 до 75% в зависимости от степени секретности. Оклад в алтайском законе о госдолжностях не указывается, однако говорится, что он составляет 40% от денежного вознаграждения.

Считаем: 40% от вознаграждения составляет от 35 тыс. до 39,8 тыс. рублей в зависимости от должности. Это оклад. Исходя из него высчитываются проценты. Соответственно, получается плата за секретность может составлять от 1 750 до 30 тыс. рублей. Впрочем, допуск к секретной информации могут иметь даже не все министры, а к совершенно секретной — единицы.

Районный коэффициент составляет 15%.

Сколько составляет «парашют»?

Таким образом, минимальный размер денежного содержания для чиновников уровня министра и выше составляет: 87,7 + 78,9 + 15% районный коэффициент = 191,6 тыс. рублей. Это если у чиновника нет ученой степени и доступа к секретной информации.

Именно эту сумму, судя по закону, нужно умножать на четыре: 191,6×4 = 766,4 тысячи.

Важно отметить, что размер денежного содержания не равен итоговой зарплате министра или вице-премьера. Есть еще и другие выплаты, которые предусматривает закон. Скажем, учитывается выслуга лет на госслужбе. Раз в год, например, выплачивается двойной размер денежного содержания — как правило, к отпуску. И так далее. Но для расчета «парашюта» важен размер именно денежного содержания.

Что касается начальников управлений, то их зарплату регулирует краевой закон о государственной гражданской службе. Там порядок начисления несколько другой. Но судя по предоставляемым декларациям, зарплата руководителей управлений в среднем на 30−40% ниже, чем у министров и вице-премьеров. Можно предположить, что и выплаты по увольнению им будут пропорционально ниже — то есть около 500 тыс. рублей.