Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сделал первые назначения . Он утвердил пять руководителей департаментов, входящих в состав администрации правительства. Из них только один человек — новый.

Как уже сообщил altapress.ru, начальником департамента по информационной политике — пресс-секретарем губернатора с 9 октября станет Дмитрий Негреев, главный редактор «Сибирской медиагруппы». Он сменит на этом посту Андрея Ляпунова.

Свой пост сохранил Игорь Гниденко. Он продолжит возглавлять департамент по вопросам государственной службы и кадров. В кадровом подразделении он служит с 2001 года, с 2004 его возглавляет. Он один из долгожителей в администрации.

Руководителем секретариата губернатора останется Олег Гусев. Начальником департамента по обеспечению региональной безопасности — Владимир Тарасов. Гусев и Тарасов много лет работали в управлениях КГБ и ФСБ. Оба примерно в одно время пришли в исполнительную власть.

Начальником департамента по документационному обеспечению по-прежнему будет Владимир Поморцев.

Таким образом, пока глальных кадровых изменений и струкруных изменений не произошло. Однако ключевые решения еще впереди.

Добавим также, что представителем губернатора в АКЗС станет Стелла Штань.