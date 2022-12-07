Парламент Белоруссии принял закон о смертной казни за госизмену в первом чтении

По законопроекту, санкции хотят применять к должностным лицам на государственных должностях или лицам, на которых распространяется статус военнослужащего — при совершении госизмены.
Предлагается внести правки в ч. 2 ст. 356 УК «Измена государству». Они подразумевают применение высшей меры наказания.
Также в УК Белоруссии могут добавить статью о пропаганде терроризма, подчеркивает ТАСС.
«Проектом закона УК дополняется статьей 2891 «Пропаганда терроризма», — говорится в сообщении нижней палаты парламента.
Ранее Конституционный суд назвал условия возвращения смертной казни в России.
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