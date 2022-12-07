7 декабря
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Политика

Парламент Белоруссии принял закон о смертной казни за госизмену в первом чтении

В Белоруссии депутаты Палаты представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) приняли в первом чтении законопроект о смертной казни за госизмену. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу нижней палаты.

Суд, Фемида.
Суд, Фемида.
unsplash.com.

По законопроекту, санкции хотят применять к должностным лицам на государственных должностях или лицам, на которых распространяется статус военнослужащего — при совершении госизмены.

Предлагается внести правки в ч. 2 ст. 356 УК «Измена государству». Они подразумевают применение высшей меры наказания.

Также в УК Белоруссии могут добавить статью о пропаганде терроризма, подчеркивает ТАСС.

«Проектом закона УК дополняется статьей 2891 «Пропаганда терроризма», — говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Ранее Конституционный суд назвал условия возвращения смертной казни в России.

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