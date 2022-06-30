30 июня
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Политика

Условие возвращения смертной казни в России назвали в Конституционном суде

Возвращение смертной казни в РФ возможно только в случае принятия новой Конституции РФ, иной путь не существует, сообщил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в ходе своей лекции на Петербургском международном юридическом форуме, передает ТАСС.

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.
Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.
kremlin.ru

Он напомнил о механизме действия моратория на смертную казнь в РФ на фоне ситуации с возможностью применения этого наказания в двух соседних республиках.

«В силу требований ныне действующей конституции единственно приемлемый для этого способ — это принятие новой конституции. Иным путем — ни парламентским законом, ни референдумом, ни даже поправкой к конституции — это сделать невозможно», — сказал Зорькин.

Председатель КС РФ также считает — России не следует сворачивать с пути гуманизации законодательства и отказываться от моратория на смертную казнь, несмотря на призывы многих политиков., пишет bfm.ru. По его мнению, такой шаг стал бы «очень плохим сигналом обществу».

Ранее Дмитрий Медведев оценил возможность возврата смертной казни в России. Мораторий на смертную казнь может быть пересмотрен, «если что-то изменится в жизни общества», считает зампред Совета безопасности России. Он отметил, что данный вопрос очень сложный — он мировоззренческий, философский, нравственный.

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