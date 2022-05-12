12 мая
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Политика

Парламент Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги

Латвийский парламент принял pаконопроект, который приостанавливает действие двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Таким образом устранены юридические препятствия для сноса размещенного в рижском парке Победы памятника советским воинам-освободителям, пишут «Ведомости».

Мемориал. Память. Цветы.
Мемориал. Память. Цветы.
barnaul.org

Законопроект вступит в силу 13 мая, а действие приостановки соглашения начнется с 16 мая и до тех пор, пока Россия не выведет войска из Украины, полностью не восстановит суверенитет страны и территориальную целостность.

Председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что образ и символика Советской армии «прямо и недвусмысленно» связаны с «агрессией России» на Украине.

Изменение геополитических условий и международной практики означает, по его мнению, что Латвия не может и не будет обязана сохранять такие сооружения, как «памятники советской оккупации».

Но Латвия продолжит выполнять международные обязательства в отношении захоронений и кладбищ.

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