Парламент Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги

Латвийский парламент принял pаконопроект, который приостанавливает действие двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Таким образом устранены юридические препятствия для сноса размещенного в рижском парке Победы памятника советским воинам-освободителям, пишут « Ведомости ».

Законопроект вступит в силу 13 мая, а действие приостановки соглашения начнется с 16 мая и до тех пор, пока Россия не выведет войска из Украины, полностью не восстановит суверенитет страны и территориальную целостность.

Председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что образ и символика Советской армии «прямо и недвусмысленно» связаны с «агрессией России» на Украине.

Изменение геополитических условий и международной практики означает, по его мнению, что Латвия не может и не будет обязана сохранять такие сооружения, как «памятники советской оккупации».

Но Латвия продолжит выполнять международные обязательства в отношении захоронений и кладбищ.