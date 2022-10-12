12 октября
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Политика

«Пароль» — шотландская куропатка. Что известно о ПЗРК «Игла», который диверсант в тайнике привез в Россию

ФСБ предотвратила теракты в Московской области, говорится в релизе ведомства.

Радиолокационный запросчик в виде «Ц»-образной надстройки, применяемый ВВС Словакии, оснащенными ПЗРК «Игла».
Радиолокационный запросчик в виде «Ц»-образной надстройки, применяемый ВВС Словакии, оснащенными ПЗРК «Игла».
wikipedia.org, CCO

Задержан гражданин Украины, который по заданию СБУ в тайнике на автомобиле доставил в Россию два переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла».

Маршрут

Маршрут следования был транзитным — из Киева, через территорию Эстонии, в Московскую область. Где диверсанта задержали спецслужбы.

По их словам, гражданин Украины уже начал сотрудничать со следствием.

Московский регион

По плану, ПЗРК предназначались для диверсионно-террористических актов с использованием высокоточного оружия в Московском регионе. Что это за армейское вооружение?

Предназначение

Комплекс предназначен для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях тепловых помех. Это вертолеты, самолеты.

В ПЗРК «Игла» имеется новая оптическая головка самонаведения с логическим блоком селекции.

Принят на вооружение в 1981 году. Сама разработка началась в Коломне в 1971 году. «Игла» постоянно модифицировалась.

Кодовое обозначение

«Игла» — кодовое обозначение Минобороны США — SA-18 Grouse <рус. шотландская куропатка>. По классификации НАТО — SA-16 Gimlet <рус. буравчик>.

На вооружении

Находится на вооружении у России и стран СНГ. А также экспортируется еще в 30 стран.

Пусковая труба и ракета ПЗРК «Игла-1».
Пусковая труба и ракета ПЗРК «Игла-1».
CCO

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