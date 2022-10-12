ФСБ предотвратила теракты в Московской области

Задержан гражданин Украины, который по заданию СБУ в оборудованном в тайнике на автомобиле доставил в Россию переносные зенитные ракетные комплексы «Игла».
Маршрут следования был транзитным — из Киева через территорию Эстонии.
Диверсант также подобрал место конспиративного хранения зенитно-ракетных комплексов.
У задержанного изъяты две единицы ПЗРК «Игла».
Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием.
О комплексе
Советский и российский переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях тепловых помех. Комплекс принят на вооружение в 1981 году.
Ранее ФСБ установила виновных в теракте на Крымском мосту. В организации диверсии подозревают главу военной разведки Украины Кирилла Буданова.