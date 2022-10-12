12 октября
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Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Московской области

ФСБ пресекла подготовку спецслужбами Украины диверсионно-террористических актов с использованием высокоточного оружия в Московском регионе, говорится в релизе ведоства.

Радиолокационный запросчик в виде «Ц»-образной надстройки, применяемый ВВС Словакии, оснащенными ПЗРК «Игла».
Радиолокационный запросчик в виде «Ц»-образной надстройки, применяемый ВВС Словакии, оснащенными ПЗРК «Игла».
wikipedia.org, CCO

Задержан гражданин Украины, который по заданию СБУ в оборудованном в тайнике на автомобиле доставил в Россию переносные зенитные ракетные комплексы «Игла».

Маршрут следования был транзитным — из Киева через территорию Эстонии.

Диверсант также подобрал место конспиративного хранения зенитно-ракетных комплексов.

У задержанного изъяты две единицы ПЗРК «Игла».

Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием.

О комплексе

Советский и российский переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях тепловых помех. Комплекс принят на вооружение в 1981 году.

Ранее ФСБ установила виновных в теракте на Крымском мосту. В организации диверсии подозревают главу военной разведки Украины Кирилла Буданова.

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