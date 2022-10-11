11 октября
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Происшествия

Опубликовано видео пролетов железнодорожной части Крымского моста, которые требуют замены после теракта

Два пролета железнодорожной части Крымского моста нуждаются в замене после теракта, сообщил Крыминформу на совещании в правительстве России вице-премьер Марат Хуснуллин.

Крымский мост через Керченский пролив.
Крымский мост через Керченский пролив.
kremlin.ru

Однако уже в первый же день силами Крымской железной дороги восстановлено движение по одной полосе грузовых и пассажирских поездов.

Работы по анализу тяжести повреждения моста в целом еще продолжаются, сейчас работают водолазы, сообщает Керчь.ФМ.

Что произошло

8 октября в 06:00 местного времени произошел подрыв грузовика, ехавшего по Крымскому мосту.

Он привел к возгоранию семи топливных цистерн, которые находились в составе находившегося на железнодорожной части поезда. Он двигался в сторону Краснодарского края.

В результате произошел сильный пожар. Обрушились два пролета автомобильной части Крымского моста.

СКР возбудил уголовное дело по статье «терроризм».

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