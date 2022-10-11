Опубликовано видео пролетов железнодорожной части Крымского моста, которые требуют замены после теракта

Однако уже в первый же день силами Крымской железной дороги восстановлено движение по одной полосе грузовых и пассажирских поездов.
Работы по анализу тяжести повреждения моста в целом еще продолжаются, сейчас работают водолазы, сообщает Керчь.ФМ.
Что произошло
8 октября в 06:00 местного времени произошел подрыв грузовика, ехавшего по Крымскому мосту.
Он привел к возгоранию семи топливных цистерн, которые находились в составе находившегося на железнодорожной части поезда. Он двигался в сторону Краснодарского края.
В результате произошел сильный пожар. Обрушились два пролета автомобильной части Крымского моста.
СКР возбудил уголовное дело по статье «терроризм».