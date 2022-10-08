8 октября
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Происшествия

Три человека погибли во время взрыва фуры на Крымском мосту. Оперативная съемка

Три человека погибли при взрыве на Крымском мосту, сообщает Следственный комитет России.

На Крымском мосту после взрыва.
На Крымском мосту после взрыва.
Стоп-кадр YouTube

Это пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

Из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются.

Установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края

По месту его жительства уже начаты следственные действия, изучается маршрут движения автомашины и соответствующая документация, пишет «Интерфакс».

8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. СКР возбудил уголовное дело.

Движение автомобилей и поездов по мосту остановлено. Ожидается возобновление работы Керченской паромной переправы. Но сейчас из-за непогоды переправы — в том числе автомобильный паром — не работают.

В Крыму находится на отдыхе порядка 50 тыс. россиян.

После взрыва на Крымском мосту Путин поручил сформировать правительственную комиссию.

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