Три человека погибли во время взрыва фуры на Крымском мосту. Оперативная съемка

Это пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.
Из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются.
Установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края
По месту его жительства уже начаты следственные действия, изучается маршрут движения автомашины и соответствующая документация, пишет «Интерфакс».
8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. СКР возбудил уголовное дело.
Движение автомобилей и поездов по мосту остановлено. Ожидается возобновление работы Керченской паромной переправы. Но сейчас из-за непогоды переправы — в том числе автомобильный паром — не работают.
В Крыму находится на отдыхе порядка 50 тыс. россиян.
После взрыва на Крымском мосту Путин поручил сформировать правительственную комиссию.