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Политика

Патриотичный «синдром»: депутат ответил сенатору на призыв в знак протеста не ездить на турецкие курорты

Депутат Борис Вишневский прокомментировал предложение сенатора Константина Косачева россиянам отказаться отдыхать в Турции в знак протеста на фоне известия о том, что прекращается авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня. Сенатор упрекнул россиян, которые приобрели путевки в эту страну, хотя власти Турции придерживаются антироссийской позиции в отношении Крыма.

Турция.
Турция.
СС0

«Хочется сказать: господа единороссы, начните патриотизм с себя! Отзовите своих детей и других родственников из США — после известных слов Байдена о Путине. Считая это „морально невозможным“. И сбережения в долларах держать прекратите, кстати. Вот когда сделаете — тогда и о Турции можно будет поговорить», — цитируют Вишневского на «Эхе Москвы».

Накануне Косачев написал в Facebook, что после слов лидера Турции россияне могли бы отказаться от отдыха в этой стране, и это было бы проверкой на патриотизм, пишет «Росбалт».

Отказ, считает сенатор, стал бы «мощным ответом» российского общества лидеру страны, который делает «безответственные заявления», рассчитывая на безоглядную любовь россиян к теплому морю, пишет MK.RU.

Между тем отдых в Турции сорвался более чем у полумиллиона россиян. В стране сейчас находится более 30 тыс соотечественников.

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