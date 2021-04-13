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Туризм

Отдых в Турции сорвался более чем у полумиллиона человек

Путевки в Турцию на период с 15 апреля по 1 июня купили 533 200 человек, сообщает «Интерфакс».

Турция.
Турция.
СС0

По словам представителя Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, общая стоимость туров оценивается в €350 млн.

По подсчетам АТОР, уже внесено 35 млрд рублей.

«С одной стороны, рынок готовился к этому решению неделю, с 6 апреля. Но это все равно стало шоком, так как объем очень большой, и рынок сейчас находится в тяжелом положении. С огромным количеством туристов придется разруливать ситуацию», — рассказала представитель ассоциации.

По словам Ломидзе, вариантов у туристов, чей отдых сорвался, сейчас немного, пишет polit.ru. Они могут выбрать другое направление, если оператор сможет предложить такую услугу. Второй путь — перенести тур на другие июнь-август. В АТОР полагают, что это будет самый распространенный вариант.

С 15 апреля по 1 июня Россия прекратила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Управление Алтайского края по туризму опубликовало памятку для туристов, которые уже купили путевки в эти страны.

Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Турцию и Танзанию до снятия ограничений. Пока там распространяются новые, мутировавшие штаммы коронавируса, в том числе агрессивный британский вариант.

Ранее сообщалось, что в летний сезон 2021 года стоимость отдыха в Крыму поднимется на 10−15%.

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