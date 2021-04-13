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Туризм

Стало известно, что делать жителям Алтайского края с купленными билетами в Турцию

С 15 апреля по 1 июня Россия прекратила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Управление Алтайского края по туризму опубликовало памятку для туристов, которые уже купили путевки в эти страны.

Турция.
Турция.
СС0

Есть два варианта развития событий:

  • заменить направление на альтернативное, не меняя сроки запланированного отпуска,
  • перенести сроки путешествия и поменять место отдыха.

С туроператором можно обсудить и иные решения, максимально учитывающие взаимные интересы обеих сторон.

Туристы, которые купили путевку на даты после 1 июня, имеют право потребовать расторжения договора в связи с существенным изменением обстоятельств.

В таком случае турист возмещает туроператору фактически понесенные им расходы или может оспорить действия туроператора в судебном порядке.

Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Турцию и Танзанию до снятия ограничений. Пока там распространяются новые, мутировавшие штаммы коронавируса, в том числе агрессивный британский вариант.

Ранее сообщалось, что в летний сезон 2021 года стоимость отдыха в Крыму поднимется на 10−15%.

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