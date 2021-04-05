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Туризм

Резко поднимется стоимость отдыха в Крыму

В летний сезон 2021 года стоимость отдыха в Крыму поднимется на 10−15% сообщает ТАСС.

Крым.
Крым.
СС0.

«Базовые тарифы на размещение стали выше на 15−25% в зависимости от категории размещения. Цены на отдых зависят от сезона, уровня загрузки, проводимых на территории мероприятий и наличия специальных предложений», — цитирует агентство гендиректора Mriya Resort & SPA Самвела Саруханяна.

Рост цен вызван постройкой новой инфраструктуры на курортах Крыма, считает эксперт.

Повлияли на ценообразование и новые затраты, которые требуются из-за коронавируса.

При этом исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков утверждает, что во многих туристических заведениях Крыма цена вырастет и больше чем на 25%, пишет polit.ru. Волков полагает, что на это напрямую повлияет увеличившийся турпоток, обусловленный в том числе и закрытыми из-за пандемии границами.

Между тем большинство россиян из-за коронавируса и безденежья планируют провести отпуск на даче.

Причины такого скептического отношения к собственным перспективам понятны — пандемия коронавируса еще не закончилась, а вот денежные запасы практически иссякли у большинства россиян.

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