Пенсионные аппартаменты: продать нельзя оставить. Мнения президента и экспертов о зданиях ПФР

29 августа президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к нации о предстоящей пенсионной реформе. В заявлении президента, в частности, говорилось и о зданиях Пенсионного фонда, которые «раздражают людей». Что последовало за громким заявлением президента?

«Другой вариант — продать часть госсобствености, например, как некоторые предлагают, все здания Пенсионного фонда, включая его региональные отделения. Конечно, согласен, они слишком размахнулись со своими апартаментами. Людей это раздражает. И я это также поддерживаю. По оценкам, общая стоимость этих объектов — 120 миллиардов рублей. Но даже если мы все их продадим, а деньги направим на пенсии, сможем выплачивать их также порядка шести дней. Это тоже не выход», — рассказал президент.

Ответ ПФР на заявление президента

Пенсионный фонд не обсуждает продажу своих объектов, сообщила пресс-служба ПФР. Владимир Путин говорил о такой мере как об «абсурдных, нерациональных идеях», объяснили в фонде, пишет РБК.

Продажа офисов Пенсионного фонда России не может быть альтернативой пенсионной реформе, уверены в ПФР.

«Продажа данных объектов в ПФР не обсуждается, так как все они являются госсобственностью и переданы фонду Росимуществом в оперативное управление», — говорится в заявлении пресс-службы ПФР.

Офисы ПФР — «это в основном клиентские службы, в которых идет прием населения, в том числе маломобильных групп», отметили в фонде.

«В среднем за год клиентские службы ПФР посещают около 10 млн пенсионеров и инвалидов, 1−1,5 млн владельцев сертификата на материнский капитал (многие приходят с маленькими детьми)», — разъяснили в пресс-службе фонда.

Из-за этого к помещениям ПФР предъявляются повышенные требования — по пожарной безопасности, стандартам доступности для инвалидов, СНИП, климатическим условиям, температурному режиму, нормам охраны труда и государственным стандартам энергосбережения.

«Внезапная проверка» от Путина

В ноябре 2014 президент РФ Владимир Путин заявил, что поручит своему Контрольному управлению проверить, как Пенсионный фонд РФ расходует средства на строительство своих региональных офисов.

Владимир Путин,

президент РФ:

Я прямо сейчас обещаю, мы обязательно посмотрим, что там происходит по объектам капитального строительства. Поручу прямо сегодня Контрольному управлению президента — пусть проведут проверку как следует.

Президент свое заявление сделал после выступления Андрея Асмолова, руководителя исполкома ОНФ в Калининградской области, представившего доклад в рамках проекта за «Честные закупки» по эффективному использованию бюджетных средств.

На нескольких примерах он показал, как государство может эффективно не просто экономить, но и не разбазаривать выделяемые на социальные нужды средства. По словам Андрея Асмолова, только на строительстве и ремонте зданий Пенсионного фонда России за год можно сэкономить до 2,5 млрд руб.

«Например, здание в Звенигороде (Подмосковье) было построено за 2,7 млрд руб., а перинатальный центр в Краснодарском крае — за 2,5 млрд руб. И если Пенсионный фонд — это просто коробка, то перинатальный центр оснащен самой современной техникой. Так на что ушли деньги? На излишество и роскошь зданий», — заявлял Асмолов в 2014 году.

Расточительство в Барнауле

В 2014 году в список расточительных тендеров Народного фронта попало строительство дополнительного четырехэтажного административного здания Пенсионного фонда в Барнауле (ул. Партизанская, 94) общей площадью 1535 кв. м за 80,8 млн руб.

Пенсионный фонд России (ПФР) продолжает нерациональную закупочную деятельность — к таким выводам пришли активисты проекта ОНФ «За честные закупки», проанализировав закупки, проводимые рядом региональных подразделений ПФР для ремонта и приобретения зданий.

Управляющий отделением ПФР по Алтайскому краю Борис Трофимов и сотрудники отделения, отвечающие за проведение закупок, пообещали, что рассмотрят возможность снизить сметные расходы на строительство дополнительного административного здания до 10%, таким образом для бюджета может быть сэкономлено порядка 8 млн рублей. Однако стоимость состоявшегося позднее аукциона осталась прежней, считали активисты Народного фронта в 2014 году.

Сейчас административное здание достроено и успешно функционирует.