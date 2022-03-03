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Политика

Пентагон отложил испытание межконтинентальной баллистической ракеты

США отложили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты с неоснащенной боеголовкой во избежание дальнейшей эскалации напряженности в отношениях с Россией, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает «Интерфакс».

Пентагон США.
Пентагон США.
www.americancities.ru

Он напомнил — президент РФ Владимир Путин ранее отдал приказ о переводе сил сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.

В этой ситуации, отметил Кирби, отказом от испытательного пуска ракеты Вашингтон демонстрирует, что у него «нет намерения участвовать в каких-либо действиях, которые могут быть неправильно поняты или неправильно истолкованы», и что США «является ответственной ядерной державой».

Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что США не могут выполнить просьбу Киева о введении над Украиной бесполетной зоны, поскольку это чревато возникновением мировой войны.

В конце февраля премьер Британии заявил о риске крупнейшей войны после Второй мировой.

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