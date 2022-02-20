Премьер Британии заявил о риске крупнейшей войны после Второй мировой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о риске крупнейшей войны из-за эскалации ситуации вокруг Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на BBC .

Джонсон отметил, что существуют некие признаки того, что Россия «в некотором смысле уже начала реализацию плана по вторжению на украинскую территорию».

«Боюсь, что этот план, реализацию которого мы сейчас наблюдаем, может привести к крупнейшей по масштабам войне в Европе с 1945 года», — заявил премьер.

Он сослался на данные разведки и заявил, что российские войска якобы планируют «окружить» Киев.

Также он уверен, что Москва намерена начать «вторжение» не только с востока Украины, но и из Белоруссии.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией прокомментировал сообщения западных СМИ про российское «вторжение» на Украину.

Также в Кремле заявили, что Россия не будет требовать извинений за фейки о «вторжении» на Украину.