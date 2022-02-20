20 февраля -9°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Премьер Британии заявил о риске крупнейшей войны после Второй мировой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о риске крупнейшей войны из-за эскалации ситуации вокруг Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на BBC.

Борис Джонсон.
Борис Джонсон.
Instagram borisjohnsonmp

Джонсон отметил, что существуют некие признаки того, что Россия «в некотором смысле уже начала реализацию плана по вторжению на украинскую территорию».

«Боюсь, что этот план, реализацию которого мы сейчас наблюдаем, может привести к крупнейшей по масштабам войне в Европе с 1945 года», — заявил премьер.

Он сослался на данные разведки и заявил, что российские войска якобы планируют «окружить» Киев.

Также он уверен, что Москва намерена начать «вторжение» не только с востока Украины, но и из Белоруссии.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией прокомментировал сообщения западных СМИ про российское «вторжение» на Украину.

Также в Кремле заявили, что Россия не будет требовать извинений за фейки о «вторжении» на Украину.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость