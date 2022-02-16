Песков рассказал шутку Путина про «вторжение» на Украину и посоветовал завести будильник

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией прокомментировал сообщения западных СМИ про российское «вторжение» на Украину, запланированное на утро, сообщает РИА «Новости» .

Ранее западные СМИ неоднократно назначали дату вторжения России на Украину. Например, «атака» должна была произойти 15 февраля, после дату перенесли на ночь-утро 16 февраля.

Журналисты спросили у Пескова, стоит ли украинцам переживать или они могут спать спокойно.

«Им лучше завести будильники на это время и самим убедиться», — сказал Песков.

Он также рассказал о шутках президента России Владимира Путина по поводу сообщений о дате «вторжения»

«Иногда даже шутит, просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война», — отметил представитель Кремля.

По его словам, невозможно относиться с пониманием к подобному фактически маниакальному информационному безумию с постоянным назначением «даты вторжения».

Ранее Песков заявил, что Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины.