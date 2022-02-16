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Политика

Песков рассказал шутку Путина про «вторжение» на Украину и посоветовал завести будильник

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией прокомментировал сообщения западных СМИ про российское «вторжение» на Украину, запланированное на утро, сообщает РИА «Новости».

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Ранее западные СМИ неоднократно назначали дату вторжения России на Украину. Например, «атака» должна была произойти 15 февраля, после дату перенесли на ночь-утро 16 февраля.

Журналисты спросили у Пескова, стоит ли украинцам переживать или они могут спать спокойно.

«Им лучше завести будильники на это время и самим убедиться», — сказал Песков.

Он также рассказал о шутках президента России Владимира Путина по поводу сообщений о дате «вторжения»

«Иногда даже шутит, просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война», — отметил представитель Кремля.

По его словам, невозможно относиться с пониманием к подобному фактически маниакальному информационному безумию с постоянным назначением «даты вторжения».

Ранее Песков заявил, что Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины.

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