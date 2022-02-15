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Политика

Кремль: Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины

Президент РФ Владимир Путин «готов к переговорам» по ситуации вокруг Украины и по гарантиям безопасности для РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков телеканалу CNN.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
kremlin.ru

«Прежде всего президент Путин всегда настаивал на переговорах и дипломатии. И фактически он инициировал вопрос по гарантиям безопасности для Российской Федерации. Украина — это только часть проблемы, это часть более серьезной проблемы гарантий безопасности для России и, конечно, президент Путин готов вести переговоры», — цитирует пресс-секретаря президента «Интерфакс».

Ранее в тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил Путину, что Россия не готова бесконечно вести разговор с США и НАТО по ключевым вопросам тематики безопасности, вызывающим озабоченность Москвы, но шанс на достижение договоренностей есть.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация США готова к продолжению переговоров с РФ по спорным вопросам.

«Мы готовы к дипломатии. Двери на переговоры открыты», — сказала она на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать заявления российской стороны о готовности продолжать диалог.

Ранее Bloomberg случайно сообщил о вторжении России на Украину.

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