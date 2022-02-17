В Кремле заявили, что Россия не будет требовать извинений за фейки о «вторжении» на Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена требовать от Запада публичных извинений за фейки о «российском вторжении» на Украину.

По его словам, в Кремле рассчитывают на то, что после ситуации с Украиной читатели западных СМИ поймут, что их публикации ничего не стоят.

Песков подчеркнул — представители многих западных государств и организаций в последнее время ведут информационную агрессию против РФ, пишет Газета.Ru.

Представитель Кремля выразил сожалению относительно того, что коллективный Запад не хочет замечать агрессивных устремлений Украины.

Ранее британский таблоид The Sun заявлял, что Россия «вторгнется» на Украину в 3.00 по киевскому времени (4.00 мск) 16 февраля. А Bloomberg случайно сообщило о вторжении России на Украину.