Перед выборами в ГД политическая активность россиян упала до 17-летнего минимума

Число участвующих в выборах россиян снизилось до минимума за 17 лет, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Лишь 22% заявили, что когда-либо ходили голосовать на выборы.

«В 2004 году этот показатель составлял 55 процентов, а впоследствии постоянно снижался», — говорится в исследовании.

Главными причинами отказа от участия в политической жизни страны назвали отсутствие времени (28%).

Также респонденты отметили, что политикой должны заниматься профессионалы (20%). Еще 19% уверены, что президент сам решит все проблемы.

«В 2011 году ключевыми причинами были отсутствие интереса (36%) и веры в изменения от личного участия (25%). В 2007 году двумя основными причинами были отсутствие веры, что личное участие что-то изменит (29%), и то, что политикой должны заниматься профессионалы (27%)», — напомнили социологи.

Примечательно, что за 10 лет среди не участвующих в общественно-политической жизни в 4,5 раза выросла доля ответов о доверии президенту (с 4% до 19%).

Ранее глава ЦИК предупредила провокаторов о «сюрпризах» на выборах в Госдуму, которые пройдут с 17 по 19 сентября.