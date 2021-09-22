Медийный алтайский экс-депутат займется книгой и семьей после поражения на выборах

Экс-депутат АКЗС, руководитель Фонда имущества Алтайского края, барнаульский общественник Владислав Вакаев не прошел в Госдуму, а в местных выборах не участвовал. Чем он теперь займется, бывший (или нет) политик рассказал « Политсибру ».

В последние годы «в его жизни было слишком много политики». Поэтому Вакаев планирует переключиться на личные дела — семью и написание книги об Алтае на основе цикла радио передач «Алтай — сердце Евразии».

«Нужно будет сделать определенную передышку, заняться вопросами личного, семейного плана. Раньше не всегда хватало времени на важные вещи. Я пренебрегал интересами семьи, занимаясь общественными задачами», — сообщил он.

С октября 2019 года Владислав Вакаев возглавляет Фонд имущества Алтайского края, которому принадлежит парк «Изумрудный». Возможно, фонд займется и реанимацией «Юбилейного».

Вакаев объяснил, что парки — это его «моральные обязательства перед горожанами и властями».

Владислав Вакаев. Партия «Новые люди»

Вероятно, политическая деятельность не закончится поражением на выборах. Экс-депутат рассчитывает продолжить сотрудничество с партией «Новые люди», от которой шел в Госдуму.

«Надеюсь, то мой опыт будет востребован, чтобы подойти к выборам на следующий год еще более сильными и развитыми. Сейчас на муниципальном уровне кавалерийские наскоки не сработают. Тут нужна системная, кропотливая работа, и мой опыт партстроительства, организационной работы будет в какой-то степени востребован», — считает Вакаев.

Однако в какой форме будет это сотрудничество, он пока сказать не может.

«Новых людей» не допустили к выборам в АКЗС из-за неточностей в сборе подписей. Владислав Вакаев баллотировался в Госдуму по округу № 40, но занял только шестое место.