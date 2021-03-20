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Жизнь

Общественники провели первую встречу по реанимации «Юбилейного» парка в Барнауле

В Барнауле прошло первое заседание общественного совета парка «Юбилейный». В развитии некогда излюбленного места отдыха в 2021 году наступил новый этап, считают вошедшие в совет эксперты.

В парке "Юбилейный", Барнаул.
В парке "Юбилейный", Барнаул.
vk.com/onf_barnaul

Заседание в Общественной палате Алтайского края провел председатель комиссии по вопросам экологии, развития туризма и здорового образа жизни, эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в регионе Сергей Малыхин, сообщила пресс-служба палаты.

Общественники решили организационные вопросы: избрали председателя (им стала Любовь Бельдеева, глава экологической организация «Планета») и секретаря, местную жительницу Наталью Васильеву.

Председатель совета по реанимации &quot;Юбилейного&quot; Любовь Бельдеева и секретарь Наталья Васильева.
Председатель совета по реанимации «Юбилейного» Любовь Бельдеева и секретарь Наталья Васильева.
opaltai.ru

Также организовали рабочие группы экологов, медийщиков, архитекторов, ответственных за организацию культурно-массовых мероприятий и группа быстрого реагирования.

Архитекторы будут разрабатывать проект парка и проведение соответствующего конкурса, медийщики будут информировать население о развитии, а группа быстрого реагирования займется решением оперативных проблем, например, весенних палов.

Экологическая часть остается за Общественной палатой, которая занимается этим уже 10 лет.

«В ближайших планах Общественного совета парка „Юбилейный“ наладить информационный обмен между его членами и жителями. Теперь задача каждой группы — доработать план работы, после чего будет назначена дата следующей встречи», — заявили в ОП.

Субботник в парке &quot;Юбилейный&quot;.
Субботник в парке «Юбилейный».
Дмитрий Лямзин

Общественный совет

В совет вошел 21 человек. Среди них не только эксперты (архитекторы, экологи, ученые и урбанисты), но и неравнодушные к судье парка жители Барнаула.

«Разумеется, состав Совета не закрыт, если появятся активные люди, готовые принять участие в возрождении парка, можно будет включиться в его работу», — отметил член совета, глава Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев.

Президентский грант

Проект по восстановлению парка «Юбилейный» победил в первом конкурсе президентских грантов 2021 года в номинации «Охрана окружающей среды и защита животных».

На эти деньги планируется провести ряд мероприятий по сохранению природного ландшафта, очистке территории от мусора, восстановлению дорожек и терренкуров.

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