Для восстановления огромного заброшенного парка в Барнауле создали общественный совет

2 марта участники инициативной группы решили создать общественный совет парка «Юбилейный». Его первое заседание уже наметили на 17 марта, сообщил в Facebook депутат АКЗС, руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев.

Главной задачей совета называют объединение и координацию усилий всех жителей Барнаула, заинтересованных в возрождении парка, создание и развитие движения «Друзья парка», разработку и реализацию плана мероприятий и старт общественного проектирования.

До 17 марта участники инициативной группы планируют принять предложения о включении в состав Совета людей, готовых принять активное участие в работе по развитию «Юбилейного».

Инициативная группа по возрождению «Юбилейного». Владислав Вакаев

Ранее сообщалось, что проект по восстановлению парка «Юбилейный» победил в конкурсе президентских грантов 2021 года в номинации «Охрана окружающей среды и защита животных».

Парк площадью 57 га находится в между ул. Гущина, Малахова, 3-й Речной, Чеглецова и Северо-Западной.