Для восстановления огромного заброшенного парка в Барнауле создали общественный совет

Главной задачей совета называют объединение и координацию усилий всех жителей Барнаула, заинтересованных в возрождении парка, создание и развитие движения «Друзья парка», разработку и реализацию плана мероприятий и старт общественного проектирования.
До 17 марта участники инициативной группы планируют принять предложения о включении в состав Совета людей, готовых принять активное участие в работе по развитию «Юбилейного».
Ранее сообщалось, что проект по восстановлению парка «Юбилейный» победил в конкурсе президентских грантов 2021 года в номинации «Охрана окружающей среды и защита животных».
Парк площадью 57 га находится в между ул. Гущина, Малахова, 3-й Речной, Чеглецова и Северо-Западной.