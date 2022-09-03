Переименовать столицу Казахстана обратно в Астану предложили члены парламента

Депутаты считают неправильным ситуацию, когда город называется именем человека еще при его жизни. Кроме того, парламентарии считают, что название «Нур-Султан» так и не прижилось в народе, а жителей города все равно продолжают называть «астанчанами».

…будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы — Астана, которое в свое время было предложено Первым Президентом", — говорится в заявлении депутатов.

Столицу Казахстана переименовали в Нур-Султан в 2019 году, в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. С этой инициативой выступил ныне действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести осенью внеочередные выборы главы государства.