Перепуганные жители Японии призывают готовиться к войне с Россией

Российские учения на Курильских островах, начавшиеся 26 февраля, вызвали бурную реакцию у жителей Японии, особенно на фоне того, как подают эти новости крупнейшие СМИ страны, пишет Life.

Так, информационные ресурсы сообщили об этом, ссылаясь на официальное заявление Минобороны РФ о начале учений. Российское ведомство указало на плановый характер манёвров и напомнило, что предупреждало власти страны о них заранее, однако последнее многие издания решили не включать в свои заметки, сосредоточившись на «настораживающих и опасных» аспектах учений.

Эти сообщения заставили японских пользователей думать, что Россия начала подготовку к нападению на островное государство. Многие призвали руководство страны к стремительным действиям на опережение.

«Россия явно готовится к войне с нами. Так давайте и мы будем готовиться к войне с ней!» — подчеркнул один из комментаторов.

«Ну что, опять началось?! Это все провокации в отношении Хоккайдо! Властям уже нужно думать о том, что нам делать, если русские напустят на Хоккайдо армаду беспилотных танков и дронов», — написал Void.

Япония. Рисовые плантации. СС0

«Какой там возврат „северных территорий“?! Не идет ли здесь вообще речь о российских планах по захвату Хоккайдо?» — отметил ещё один комментатор.