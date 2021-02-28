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Политика

Перепуганные жители Японии призывают готовиться к войне с Россией

Российские учения на Курильских островах, начавшиеся 26 февраля, вызвали бурную реакцию у жителей Японии, особенно на фоне того, как подают эти новости крупнейшие СМИ страны, пишет Life.

Курилы.
Курилы.
commons.wikimedia.org, СС0

Так, информационные ресурсы сообщили об этом, ссылаясь на официальное заявление Минобороны РФ о начале учений. Российское ведомство указало на плановый характер манёвров и напомнило, что предупреждало власти страны о них заранее, однако последнее многие издания решили не включать в свои заметки, сосредоточившись на «настораживающих и опасных» аспектах учений.

Эти сообщения заставили японских пользователей думать, что Россия начала подготовку к нападению на островное государство. Многие призвали руководство страны к стремительным действиям на опережение.

«Россия явно готовится к войне с нами. Так давайте и мы будем готовиться к войне с ней!» — подчеркнул один из комментаторов.

«Ну что, опять началось?! Это все провокации в отношении Хоккайдо! Властям уже нужно думать о том, что нам делать, если русские напустят на Хоккайдо армаду беспилотных танков и дронов», — написал Void.

Япония. Рисовые плантации.
Япония. Рисовые плантации.
СС0

«Какой там возврат „северных территорий“?! Не идет ли здесь вообще речь о российских планах по захвату Хоккайдо?» — отметил ещё один комментатор.

«Нельзя позволять России такие действия! Нужно душить её экономически: ограничивать её экспорт, давить высокими импортными пошлинами и т.д.», — отметил пользователь с ником Bpd.

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