Переругавшиеся коммунисты по-другому расселись в АКЗС

Члены фракции КПРФ в краевом заксобрании (АКЗС) по-другому расселись в зале заседаний. На самом видном месте теперь сидит ее новый лидер Максим Талдыкин, а руководитель алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова сместилась в тень, но оказалась рядом с Вероникой Лапиной, которая сохранила ей политическую верность.

Прежняя схема рассадки депутатов утверждалась сразу после выборов в 2016 году. Однако с тех пор во фракции КПРФ произошли разительные перемены. В результате непрекращающихся конфликтов сменился лидер объединения: вместо Марии Прусаковой это кресло занял машинист электровоза Максим Талдыкин, которого поддержали некоторые другие члены фракции. Их позже исключили из партии.

Сегодня из 8 членов фракции 5 либо были исключены, либо вышли сами из партии, включая Талдыкина.

Пересадку коммунистов в зале заседаний АКЗС инициировали в самой фракции. Теперь на первом плане расположился Максим Талдыкин, а Мария Прусакова сидит практически на «камчатке».

Любопытно, что члены фракции не упустили возможность поспорить и на самой сессии: Талдыкин и Прусакова по-разному представили позицию по бюджету на 2019 год и по-разному проголосовали. Прусакова и ее сторонники — за, остальные — против.