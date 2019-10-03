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Политика

Первый вице-президент РФ назвал ахинеей инициативу о льготах для жертв 90-х

В случае введения льготной категории граждан-«жертв перестройки», льготниками станут все россияне, заявил бывший вице-президент РФ Александр Руцкой.

Барнаул в 90-е годы XX века. Бизит Бориса Ельцина в Алтайский край в мае 1992 года.
Барнаул в 90-е годы XX века. Бизит Бориса Ельцина в Алтайский край в мае 1992 года.
Михаил Хаустов

«Подобная инициатива — чистой воды глупость. „Перестройка“ <масштабные перемены в идеологии, экономической и политической жизни СССР во второй половине 1980-х годов> была тяжелым временем для всех. Тогда принимались глупые решения, экономика хромала на обе ноги, в магазинах было грустно смотреть на витрины. Но это время пережила вся наша страна. Выходит, всем россиянам собираются дать льготы?» — сказал Александр Руцкой.

По мнению эксперта, инициатору данного проекта следовало бы обратить внимание на нынешнюю ситуацию в стране, так как проблем сейчас предостаточно, пишет ura.ru.

«Лучше бы реальным делом занялись: посмотрели бы, какая зарплата у врачей и учителей, какая пенсия у ветеранов труда, и занялись бы решением этих проблем. Потому что придумывать подобную ахинею, как льготную категорию для переживших „перестройку“, — это позор», — заключил Руцкой.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с предложением ввести новую льготную категорию граждан под названием «жертвы перестройки». Инициатор считает необходимым ввести меры социальной поддержки гражданам, пережившим «перестройку».

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