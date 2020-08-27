Песков объяснил, почему не называет фамилию Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему он ни разу не упомянул имя Навального, хотя в последние дни неоднократно обсуждал его госпитализацию. По словам представителя Кремля, Навальный «является пациентом и он болеет», сообщает BBC.

«Он является пациентом и он болеет. Так мы его и называем. Мы по-прежнему желаем ему скорейшего выздоровления», — заявил Песков.

Журналист BBC попробовал уточнить, будет ли Кремль и дальше избегать имени Навального. На что Песков ответил: «Это не меняет сути дела».

Пресс-секретарь Путина еще раз подчеркнул, что отравление Навального еще не доказано, пишет polit.ru.

Ранее Песков заявил, что Кремль не видит поводов начинать уголовное расследование отравления Алексея Навального — сам факт отравления, по версии Кремля, еще не установлен.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что заинтересован в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего с Навальным. Кроме того, президент назвал недопустимыми «скороспелые и необоснованные обвинения» в связи с госпитализацией Навального. В сообщении администрации президента политик назван как «А. Навальный», и это первое упоминание его фамилии в сообщениях Кремля о переговорах Путина с официальными лицами. Сам Путин никогда не называл Навального по имени, отмечает «Медуза».

Утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, который выполнял рейс из Томска в Москву.

Борт экстренно посадили в Омске, политика отвезли в больницу. После чего на самолете с медицинским модулем доставили в Германию.