Путин заявил, что заинтересован в расследовании произошедшего с Навальным

Владимир Путин заявил, что заинтересован в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего с Навальным. Эту тему глава РФ обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, передает kremlin.ru .

Кроме того, президент назвал недопустимыми «скороспелые и необоснованные обвинения» в связи с госпитализацией Навального.

Как отмечает «Медуза», в сообщении администрации президента политик назван как «А. Навальный», и это первое упоминание его фамилии в сообщениях Кремля о переговорах Путина с официальными лицами. Сам Путин никогда не называл Навального по имени.

Ранее стало известно, что анализом ситуации вокруг Алексея Навального займется думский комитет по безопасности и противодействию коррупции — такое поручение дал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Думский лидер не исключает, что происшествие с Навальным могло быть «попыткой со стороны иностранных государств» создать напряженность «внутри России, а также сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны».

Что произошло

Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Самолет авиакомпании S7 экстренно приземлился в Омске. С борта оппозиционера госпитализировали.

Алексей Навальный находится в коме.