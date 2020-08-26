Спикер Госдумы допустил, что ситуация с Навальным спровоцирована Германией и ЕС

Анализом ситуации вокруг Алексея Навального займется думский комитет по безопасности и противодействию коррупции — такое поручение дал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщается на сайте Госдумы.

По словам Володина, комитет должен «всесторонне изучить случившееся».

Думский лидер не исключает, что происшествие с Навальным могло быть «попыткой со стороны иностранных государств» создать напряженность «внутри России, а также сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны».

Володин даже уточнил — это могла быть «провокация со стороны Германии и других стран Евросоюза».

Поводом для таких предположений, по словам Володина, стали «заявления Меркель и Борреля, которые последовали вскоре после происшествия», пишет bfm.ru.

Спикер обратил внимание на то, что «это произошло после подведения итогов выборов президента Республики Беларусь, когда началось давление на Россию из‑за рубежа, чтобы наша страна не препятствовала вмешательству во внутренние дела Белоруссии».

Накануне Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал российские власти немедленно начать независимое и прозрачное расследование предполагаемого отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Что произошло

20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, летевшему из Томска в Москву. Борт совершил экстренную посадку в Омске, Навального госпитализировали. Оппозиционера ввели в искусственную кому: подключили к аппарату ИВЛ.

После на самолете с медицинским модулем Навального доставили в берлинскую клинику.

Навальный находится в клинике Charite, где лечилась Ангела Меркель. 24 августа основатель организации Cinema fоr Peace Яка Бизиль заявил, что оппозиционера пытались отравить — он выживет, но будет недееспособен в течение нескольких месяцев.