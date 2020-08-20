Навальный в Сибири попал в реанимацию с сильным отравлением

Из-за отравления Навального самолет, вылетевший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске утром 20 августа.
«Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление», — написала Ярмыш.
Блогера доставлили в одну из городских клиник, врачи диагностировали у него сильное отравление. Сейчас Навальный находится в реанимации, он без сознания.
«Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость», — добавила Ярмыш.
Ранее Навальный сообщил, что из-за «подозрительного решения» суда он вынужден закрыть свой Фонд борьбы с коррупцией.