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Происшествия

Навальный в Сибири попал в реанимацию с сильным отравлением

Блогер и оппозиционный политик Алексей Навальный находится в реанимации одной из больниц Омской области, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в своем Twitter.

Алексей Навальный
Алексей Навальный
www.instagram.com/navalny/

Из-за отравления Навального самолет, вылетевший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске утром 20 августа.

«Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление», — написала Ярмыш.

Блогера доставлили в одну из городских клиник, врачи диагностировали у него сильное отравление. Сейчас Навальный находится в реанимации, он без сознания.

«Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость», — добавила Ярмыш.

Ранее Навальный сообщил, что из-за «подозрительного решения» суда он вынужден закрыть свой Фонд борьбы с коррупцией.

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