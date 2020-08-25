Один из разработчиков «Новичка» рассказал о действии веществ, найденных в организме Навального

Ученый-химик Владимир Углев, известный как один из разработчиков отравляющего яда «Новичок», рассказал о действии веществ, который немецкие врачи обнаружили в организме оппозиционера Алексея Навального.

В больших дозах эти вещества могли действовать как отравляющие вещества нервно-паралитического действия, отметил эксперт.

Обнаруженные в организме Алексея Навального ингибиторы холинэстеразы, используемые при лечении в том числе болезни Альцгеймера, при большой дозировке могут оказать воздействие как отравляющие вещества нервно-паралитического действия, рассказал BFM.ru ученый-химик.

«Если здоровому человеку воткнуть лекарство, которое предназначено для больного, у которого нарушена система химического прерывания нервного импульса, то получится как раз обратный эффект. Если передозировку сделать, то у человека проявляется самый настоящий эффект отравления, так скажем, фосфорорганическими и нервно-паралитическими веществами», — отметил Углев.

Он объяснил — ингибиторы блокируют действие фермента в организме человека.

«Видимо, ему такую дозу воткнули этих ингибиторов, что у него произошла мгновенная блокада холинэстераз в различных участках тела. Но самое главное, что, видимо, они были, во-первых, в крови, в других органах, в мышцах, но самое главное, видимо, не попали в легкие. Потому что у него отравление все-таки через желудок. Если бы инъекционно, у него бы в первую очередь были бы поражены легкие, он бы умер, его бы вряд ли откачали», — рассказал Углев.

По его словам, Навальный «получил очень серьезное и мощное отравление».

«Поэтому его держали, они думали, что какое-то время пройдет и все это выйдет из организма постепенно», — предположил ученый.

Он также отметил, что если атропин, которые немецкие врачи используют в лечении Навального как антидот, помогает больному, то значит, что в отравлении были использованы «именно какие-то ингибиторы холинэстеразы, но не боевого действия», пишет Forbes.

Исследования немецких медиков

Ранее немецкие врачи подтвердили версию об отравлении Навального. Результаты первых исследований, проведенных после эвакуации Алексея Навального в Берлин, свидетельствуют об отравлении политика, сообщила клиника «Шарите», куда 22 августа был доставлен основатель Фонда борьбы с коррупцией.

Врачи обнаружили в анализах Навального неизвестное вещество, которое похоже на некоторые виды ингибиторов холинэстеразы (используются в терапии деменций, в качестве бытовых и сельскохозяйственных инсектицидов, а также в качестве боевых отравляющих веществ).

Навальный остается в коме. Пока что ему дают антидот — атропин, сообщила клиника.

Ранее омский минздрав ответил на сообщение немецкой клиники Charite об обнаружении в организме Алексея Навального сильнейшего яда — ингибиторов холинэстеразы. В сообщении омского минздрава говорится, что врачи местной больницы скорой медпомощи № 1 (БСМП-1) готовы предоставить немецкой клинике образцы биоматериалов Навального.

«Это позволит немецким специалистам иметь полный анамнез пациента, проследить всю клиническую динамику его жизненных показателей», — отметили в ведомстве.

Альцгеймер и Скрипали

Ингибиторы холинэстеразы содержатся в некоторых ядах природного происхождения, а также синтезируются искусственно для использования при лечении психических заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера и деменции при болезни Паркинсона. Ингибиторы холинэстеразы также входят в состав отравляющих веществ нервно-паралитического действия, в том числе таких как зарин.

К группе ингибиторов ацетилхолинэстеразы относится вещество «Новичок», которым в Великобритании, как предполагают британские власти, был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Позиция стран ЕС

Между тем Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал российские власти немедленно начать независимое и прозрачное расследование предполагаемого отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.