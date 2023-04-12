Песков объяснил, почему закон об электронных повестках приняли так быстро

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что закон сделает учет эффективным и удобным для граждан и исправит бардак в военкоматах, сообщает ТАСС.

«Когда началась специальная военная операция, мы с вами увидели, что местами у нас в военкоматах много бардака. Вот как раз этот законопроект призван этот бардак — а) исправить, б) сделать современным, эффективным и удобным для граждан», — сказал Песков.

По его словам, систему воинского учета нужно упорядочить, а принятый закон должен помочь в этом.

Он отметил, что над документом работали эксперты. Также Дмитрий Песков добавил, что закон приняли в соответствии с процедурой, которая предусмотрена в Госдуме.

«Если есть какие-то вопросы по нюансам, связанным с процедурой, то лучше их переадресовать в Госдуму», — подытожил представитель Кремля.

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