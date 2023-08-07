Песков опроверг сообщение New York Times об «отсутствии необходимости» выборов президента

Песков вскоре обвинил американского журналиста в искажении его слов, указывает Газета.Ru.
Песков подчеркнул — выборы в России относятся к демократичным, пишет «Подъем». При этом «ясно заранее, что Путин будет переизбран с огромным преимуществом».
Ранее Песков рассказал, будет ли Путин участвовать в следующих президентских выборах.
По словам Пескова, президент самостоятельно и своевременно сообщит о своем решении по поводу участия в выборах.
Он добавил, что у выборов и предвыборной кампании есть свой график, поэтому не стоит забегать вперед.