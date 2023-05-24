В Кремле назвали актуальной фразу Путина "мочить в сортире"

Так прокомментировал представитель Кремля высказывания Путина в отношении террористов, как "мочить в сортире".
Эта фраза стала крылатой. Тогда Путин был премьер-министром РФ. И он комментировал события Второй чеченской войны (она же - контртеррористическая операция, - прим.ред.).
Мнение политологов
Эта фраза способствовала росту популярности Путина в народе, напоминает Газета.Ru. А также стала неофициальным «предвыборным лозунгом» его кандидатуры на президентских выборах 2000 года. Тогда он впервые стал президентом.
Переживания
Однако впоследствии выяснилось, что Путин сильно переживал после сказанного в запале. Об этом рассказал рабочим металлургического завода в Магнитогорске спустя 12 лет.
Вторжение и ирония
За несколько дней до начала спецоперации в 2022 году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией прокомментировал сообщения западных СМИ про российское "вторжение" на Украину, запланированное на утро.
Дело в том, что западные СМИ неоднократно назначали дату вторжения России на Украину. Например, "атака" должна была произойти 15 февраля, после дату перенесли на ночь-утро 16 февраля.
Журналисты спросили у Пескова, стоит ли украинцам переживать или они могут спать спокойно.
"Им лучше завести будильники на это время и самим убедиться", - сказал Песков.
Он также рассказал о шутках президента России Владимира Путина по поводу сообщений о дате "вторжения"
"Иногда даже шутит, просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда все начнется", - отметил представитель Кремля.
По словам, невозможно относиться с пониманием к подобному фактически маниакальному информационному безумию с постоянным назначением "даты вторжения".
Также Песков заявил, что Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины. Это было в 2022 году.
Яркие шутки по версии "Вестей"
Без юмора в большой политике никуда. В 2020 году телеканал "Россия 1" предлагал вспомнить лучшие шутки и неожиданные заявления Владимира Путина.
- Настоящий мужчина должен всегда пытаться, а настоящая девушка всегда сопротивляться. То же самое происходит всегда в сфере свободы средств массовой информации и власти.
- Если человека все устраивает, то он полный идиот.
- Когда человек перестает удивляться, ему пора на кладбище.
- Как бы ни действовать во время первой брачной ночи – результат должен быть один и тот же.
- У нас 2000 сотрудников администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он иногда несет такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает, кто ему это поручил?