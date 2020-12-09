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Политика

Песков прокомментировал расследование о двух кабинетах-близнецах Путина в Сочи и Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал расследование «Проекта» о двух одинаковых кабинетах Путина в разных концах страны как «очередные глупости», пишет Daily Storm.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев в резиденции "Бочаров ручей", 2015 год.
Владимир Путин и Дмитрий Медведев в резиденции "Бочаров ручей", 2015 год.
kremlin.ru

«Очередные глупости. Президент работает в Москве. Ездит в командировки. Практически каждый день у него есть публичные мероприятия. Я уже много раз говорил: мы представляем себе, кто за этим стоит», — заявил Песков.

8 декабря журналисты «Проекта» выпустили расследование, согласно которому у президента РФ Владимира Путина есть два абсолютно одинаковых рабочих кабинета — под Москвой, в резиденции Ново-Огарево, и в Сочи «Бочаров ручей». Это сделано, чтобы скрыть местоположение главы государства.

Сотрудники издания обратили внимание, что 3 ноября самолет президента, по данным сайта Flightradar, прилетел в Петербург из Сочи, при этом, согласно официальному сайту Кремля, все предшествующие дни глава государства якобы работал в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

На сайте Кремля сказано, что 29 октября Путина посетил глава ВТБ Андрей Костин, вместе они поучаствовали в инвестиционном форуме «Россия зовет!», а затем поговорили один на один. «Почему Костин не мог сначала поучаствовать в работе форума в Москве в числе других высших чиновников, а потом быстро доехать до подмосковной резиденции главы государства на персональную аудиенцию», — задались вопросом журналисты.

По версии источников издания, Путин с конца лета находится в сочинской резиденции. Но в Кремле решили об этом не сообщать в ожидании второй волны коронавируса, пишет polit.ru. С начала эпидемии кремлевский пул журналистов бездействует, и вживую президента видит только съемочная группа государственного ВГТРК, отмечает издание.

«В такие моменты, по представлению Кремля, народ должен думать, что президент находится в столице или рядом с ней», — сообщили изданию два собеседника, знакомых с графиком главы государства.

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