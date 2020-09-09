Песков прокомментировал слова Лукашенко о «белорусском сценарии» в России

«У нас иная политическая культура и иной политический ландшафт», — сказал он.
Накануне Лукашенко заявил, что захлестнувшие Белоруссию массовые протесты могут перекинуться на Россию. По его словам, протесты организуют американские силы, цель которых — РФ. Он призвал российских коллег помнить об этом и не расслабляться.
Лукашенко также предрек крушение России в случае краха Белоруссии, пишет Lenta.ru.
Акции протеста продолжаются в Белоруссии уже пятую неделю подряд — сразу после оглашения результатов выборов президента Белоруссии.