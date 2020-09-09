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10 сентября
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Политика

Песков прокомментировал слова Лукашенко о «белорусском сценарии» в России

В Кремле не согласны со словами президента Белоруссии Александра Лукашенко в интервью для «России 1» о возможности повторения так называемого белорусского сценария в России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
kremlin.ru

«У нас иная политическая культура и иной политический ландшафт», — сказал он.

Накануне Лукашенко заявил, что захлестнувшие Белоруссию массовые протесты могут перекинуться на Россию. По его словам, протесты организуют американские силы, цель которых — РФ. Он призвал российских коллег помнить об этом и не расслабляться.

Лукашенко также предрек крушение России в случае краха Белоруссии, пишет Lenta.ru.

Акции протеста продолжаются в Белоруссии уже пятую неделю подряд — сразу после оглашения результатов выборов президента Белоруссии.

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