Песков прокомментировал слова Лукашенко о «белорусском сценарии» в России

В Кремле не согласны со словами президента Белоруссии Александра Лукашенко в интервью для «России 1» о возможности повторения так называемого белорусского сценария в России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости .

«У нас иная политическая культура и иной политический ландшафт», — сказал он.

Накануне Лукашенко заявил, что захлестнувшие Белоруссию массовые протесты могут перекинуться на Россию. По его словам, протесты организуют американские силы, цель которых — РФ. Он призвал российских коллег помнить об этом и не расслабляться.

Лукашенко также предрек крушение России в случае краха Белоруссии, пишет Lenta.ru.

Акции протеста продолжаются в Белоруссии уже пятую неделю подряд — сразу после оглашения результатов выборов президента Белоруссии.