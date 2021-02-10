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Политика

Песков прокомментировал сообщения о выделении 500 млрд для «купирования» протестов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение агентства Reuters о планах властей выделить 500 млрд рублей перед выборами для «снижения недовольства населения».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
kremlin.ru

«Я вам заявляю: это не соответствует действительности. Это неверное сообщение агентства Reuters, — цитирует «Интерфакс» Пескова.

Государство выделяет дополнительные средства на соцподдержку на постоянной основе, а не для «купирования протестов», приводит ТАСС, слова пресс-секретаря Путина.

Накануне Reuters сообщило со ссылкой на источник в правительстве, что президент Владимир Путин анонсирует меры поддержки населения в ближайшие недели в ежегодном обращении к высокопоставленным чиновникам.

Песков рассказал также, откуда у британского агентства могла появиться такая информация, пишет bfm.ru.

«Вы знаете, нам Reuters вчера прислало письмо, в котором написало, мол, нам стало известно, что-то ли 500, то ли 800 миллиардов, то ли триллион планируют выделить денег для того, чтобы купировать протесты, просим прокомментировать. И, не дожидаясь какого-либо ответа, минут через 20 после этого Reuters опубликовал новость. Так вот я вам заявляю: это не соответствует действительности, это неверное сообщение агентства», — цитирует Пескова РИА Новости.

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