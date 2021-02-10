Песков прокомментировал сообщения о выделении 500 млрд для «купирования» протестов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение агентства Reuters о планах властей выделить 500 млрд рублей перед выборами для «снижения недовольства населения».

«Я вам заявляю: это не соответствует действительности. Это неверное сообщение агентства Reuters, — цитирует «Интерфакс» Пескова.

Государство выделяет дополнительные средства на соцподдержку на постоянной основе, а не для «купирования протестов», приводит ТАСС, слова пресс-секретаря Путина.

Накануне Reuters сообщило со ссылкой на источник в правительстве, что президент Владимир Путин анонсирует меры поддержки населения в ближайшие недели в ежегодном обращении к высокопоставленным чиновникам.

Песков рассказал также, откуда у британского агентства могла появиться такая информация, пишет bfm.ru.