Песков прокомментировал сообщения о выделении 500 млрд для «купирования» протестов

«Я вам заявляю: это не соответствует действительности. Это неверное сообщение агентства Reuters, — цитирует «Интерфакс» Пескова.
Государство выделяет дополнительные средства на соцподдержку на постоянной основе, а не для «купирования протестов», приводит ТАСС, слова пресс-секретаря Путина.
Накануне Reuters сообщило со ссылкой на источник в правительстве, что президент Владимир Путин анонсирует меры поддержки населения в ближайшие недели в ежегодном обращении к высокопоставленным чиновникам.
Песков рассказал также, откуда у британского агентства могла появиться такая информация, пишет bfm.ru.
«Вы знаете, нам Reuters вчера прислало письмо, в котором написало, мол, нам стало известно, что-то ли 500, то ли 800 миллиардов, то ли триллион планируют выделить денег для того, чтобы купировать протесты, просим прокомментировать. И, не дожидаясь какого-либо ответа, минут через 20 после этого Reuters опубликовал новость. Так вот я вам заявляю: это не соответствует действительности, это неверное сообщение агентства», — цитирует Пескова РИА Новости.