Песков рассказал, чем отличаются вежливые российские силовики от американских

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече со студентами Высшей школы экономики рассуждал о том, что в США и Канаде силовики реагировали бы на протесты, подобные московским, гораздо жестче.

Видео и расшифровка части беседы опубликованы в сообществе Pzhalsta в соцсети ВКонтакте.

«Там вот был какой-то парень, который бросил стаканчик. Вы поймите, что в Америке бы его застрелили выстрелом в голову. Понимаете, без суда, без следствия. И полицейский получил бы за это награду. Ну неужели вы этого не понимаете? Нельзя бросать пластмассовый стаканчик в представителя полиции, Росгвардии. Нельзя. Это закон. У нас, может не совсем любезно, погрузят в автобус, выломают руки и увезут, а в Америке и в Канаде застрелят, к чертовой матери. За стаканчик, за газету брошенную. Закон. Тем более на несанкционированной акции. Такая жизнь», — сказал Песков.

В Москве с середины июля проходили акции протеста за честные и свободные выборы в Мосгордуму. В ходе митингов были задержаны тысячи человек, многие получили серьезные травмы.

После митингов возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к представителям власти.

После сурового приговора актеру Павлу Устинову, который не участвовал в акции, но был задержан и признан виновным в том, что при его задержании сотрудник Росгвардии якобы вывихнул плечо, фигуранты «московского дела» приобрели массовую поддержку, пишет znak.com.

В защиту Устинова массово высказались российские актеры. Открытые письма в защиту фигурантов «московского дела» написали священники, учителя, книгоиздатели, представители благотворительных фондов, IT-специалисты, представители международного сообщества, Союз журналистов.

Несогласованный митинг «За честные выборы». Барнаул , 24 декабря 2011 г. Олег Богданов

Запись удалена

В марте 2018-го Дмитрий Песков выступил на студенческом ток-шоу «В точку! Персона» в Высшей школе экономики (ВШЭ). Там он, в частности, объяснил, почему Владимир Путин не вышел к участникам митинга после пожара в «Зимней вишне» и высказался о «бузотёрах» на стихийном митинге в Кемерове.

Отрывки разговора с Песковым транслировались в Instagram этой передачи. Однако через несколько часов после окончания ток-шоу несколько студентов ВШЭ, которые принимали участие в его организации, сообщили что запись передачи была удалена. По их словам, медиацентр ВШЭ, который занимается съемкой, режиссурой и монтажом подобных шоу, отказался отдавать студентам запись и публиковать ее, объяснив это тем, что она была удалена.