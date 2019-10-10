Песков рассказал, как относится к стихам Шнурова о таежном отдыхе Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался о стихотворении лидера известного музыканта Сергея Шнурова, который ранее написал несколько строк об отдыхе Владимира Путина в тайге.

«Поэт имеет право на свое видение», — цитирует Пескова «Газета.ру». Так официальный представитель Кремля ответил на прямой вопрос о том, правдоподобно ли Шнуров описал досуг президента.

Как сообщает РИА Новости, ранее лидер группировки «Ленинград» опубликовал фото с удочкой на фоне озера, сопроводив ее такими строками:

«Осень. Как же хорошо!

Рыба, утки под прицелом.

Шойгу в кадр не вошел,

С ним десяток офицеров».

Напомним, в канун своего дня рождения глава государства вместе с министром обороны Сергеем Шойгу побывал в сибирской тайге. В минувший понедельник российскому лидеру исполнилось 67 лет.