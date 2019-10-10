Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 октября 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Песков рассказал, как относится к стихам Шнурова о таежном отдыхе Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался о стихотворении лидера известного музыканта Сергея Шнурова, который ранее написал несколько строк об отдыхе Владимира Путина в тайге.

Таежные каникулы Путина, 2019.
Таежные каникулы Путина, 2019.
kremlin.ru

«Поэт имеет право на свое видение», — цитирует Пескова «Газета.ру». Так официальный представитель Кремля ответил на прямой вопрос о том, правдоподобно ли Шнуров описал досуг президента.

Как сообщает РИА Новости, ранее лидер группировки «Ленинград» опубликовал фото с удочкой на фоне озера, сопроводив ее такими строками:

«Осень. Как же хорошо!
Рыба, утки под прицелом.
Шойгу в кадр не вошел,
С ним десяток офицеров».

Напомним, в канун своего дня рождения глава государства вместе с министром обороны Сергеем Шойгу побывал в сибирской тайге. В минувший понедельник российскому лидеру исполнилось 67 лет.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость