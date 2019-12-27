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Политика

Песков рассказал, как скромно Путин отмечает Новый год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин любит встречать Новый год, «когда позволяет график». Об этом пишет РИА «Новости».

Владимир Путин в Сочи на концерте по случаю Дня знаний.
Владимир Путин в Сочи на концерте по случаю Дня знаний.
www.kremlin.ru

Представитель Кремля напомнил, что глава государства нередко встречал Новый год в различных уголках России. «Первое, что приходит в голову, в Хабаровске он встречал Новый год», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, президент предпочитает отмечать праздник вместе с родными и друзьями, когда позволяет график. Песков добавил, что Путин встречает Новый год скромно.

«И, собственно, это его личное время, которое не так часто у него бывает», — заключил Песков.

Ранее Владимир Путин прокомментировал инициативу сделать выходным днем 31 декабря. Глава государства согласился, что выходной день логичен. «Но принимать решение в спешке было бы неправильно», — подчеркнул президент.

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