Песков рассказал, когда произойдет деэскалация на границе Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что деэскалация может произойти лишь после отказа Украины от провокаций, сообщает RT .

Песков разъяснил, пришли ли президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во время телефонного разговора к пониманию в части сужения масштабов конфликта на границе с Украиной.

«На территории Украины деэскалация может произойти только в результате отказа вооруженных сил Украины от провокационных действий», — подчеркнул он.

По словам Пескова, в Кремле считают безосновательной всю обеспокоенность «кого бы то ни было, включая США» в связи с перемещениями российских войск на территории России.

Напомним, 13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину встретиться на нейтральной территории.

После этого сенатор Алексей Пушков дал Байден совет перед встречей с президентом России.