Байдену дали совет перед встречей с Путиным: что не стоит держать в руках на этом свидании

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram посоветовал президенту США Джо Байдену перестать верить в то, что он «держит в своих руках международную повестку дня».

Напомним, во вторник, 13 апреля, Байден созвонился с президентом России Владимиром Путиным и предложил встретиться на нейтральной территории для обсуждения острых вопросов.

Пушков отметил, что американскому президенту предстоит многое переосмыслить прямо на встрече, если он не изменит свои взгляды.

«Если Байден считает, что он „одарил“ Россию предложением провести встречу с Путиным в третьей стране, то пусть не заблуждается. И пусть не заблуждается насчет того, что держит в своих руках международную повестку дня. Это не так. Байден лишь подтвердил, что США не обойтись без диалога с Россией, как и с Китаем. И без такого диалога президент США сам в первую очередь будет выглядеть глупо», — подчеркнул сенатор.

Он также указал на третью ошибку, которую Байдену придется самостоятельно исправлять глядя в глаза Путину.

«А если он рассчитывает вести диалог с позиции силы, как любят выражаться в Вашингтоне, то это третье заблуждение, с которым ему придется расстаться. Лучше, чтобы это произошло до встречи с Путиным, если она состоится. Иначе Байдену придется расстаться с этим заблуждением в ходе самой встречи с российским президентом», — предупредил Пушков.

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