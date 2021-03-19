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Политика

Байден решил избежать прямого общения с Путиным: «Очень сильно занят»

В Вашингтоне уклончиво ответили на предложение президента России Владимира Путина побеседовать с первым лицом США Джо Байденом, сообщает НТВ.

Президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин.
kremlin.ru

Напомним, Байден назвал российского коллегу «убийцей». Путин, комментируя обвинения, вспомнил детскую поговорку: «Кто как обзывается, тот так и называется».

После этого Путин предложил Байдену продолжить диалог в прямом эфире: «Я бы не откладывал это в долгий ящик».

В Вашингтоне растерялись. Как отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, завтра президент США отправится в Джорджию и «будет очень занят».

Также она напомнила, что Байден и Путин уже беседовали по телефону, и пообещала, что сообщит, если в Вашингтоне «будут раздумывать» над новыми переговорами.


При этом Псаки подчеркнула, что Байден не жалеет о том, что в интервью назвал Путина «убийцей».

Как отмечает «Россия 24», сын экс-президента США Дональда Трампа посчитал позицию Байдена обыкновенной трусостью.

«Заявил, что Байден просто не способен участвовать в беседе без готового сценария. А это ставит под сомнения лидерские качества американского президента», — процитировали «Вести» слова Трампа-младшего.

Ранее Путин рассказал, что теперь придется делать США.

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