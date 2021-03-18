Путин ответил Байдену: «Кто обзывается, тот так и называется»

Президент России Владимир Путин прокомментировал слова американского коллеги Джо Байдена в свой адрес. При этом российский лидер вспомнил детскую поговорку «Кто как обзывается, тот так и называется».

«Вы знаете, я вспоминаю, в детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили: „Кто как обзывается, тот так и называется“. И это не случайно. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы», — сказал президент РФ.

Также Путин подчеркнул, что при оценке других людей «мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало».

«Мы всегда там видим себя», — продолжил говорить о психологическом контексте высказываний Байдена российский лидер.

Кроме того, Путин добавил в адрес Байдена: «Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии и шуток».

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин «ответит за вмешательство в выборы».

Кроме того, Байден в разговоре с журналистом телеканала ABC назвал российского коллегу «убийцей», однако имел ли он это на самом деле в виду, не ясно.