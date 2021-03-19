Путин предложил Байдену продолжить диалог в прямом эфире

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время хочет продолжить общение с президентом США Джо Байденом в прямом эфире. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Президент России отметил, что им с американским коллегой необходимо продолжать отношения, чтобы «не пикироваться заочно».

«Я бы не откладывал это в долгий ящик. Я на выходные хочу съездить в тайгу немножко отдохнуть. А так можно было или завтра, или в понедельник . Мы готовы в любое удобное для американской стороны время», — заявил Путин.

У Владимира Путина есть условие — диалог должен проходить в прямом эфире. По словам президента, это было бы интересно и для народа России, и для народа США, и для многих других стран.

Напомним, 18 марта американский президент Джо Байден заявил, что Владимир Путин «ответит за вмешательство в выборы». А так же назвал российского коллегу «убийцей», однако имел ли он это на самом деле в виду, не ясно.

В ответ на выпад российский лидер вспомнил детскую поговорку «Кто как обзывается, тот так и называется».