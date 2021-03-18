Путин сказал, что теперь придется делать США

Президент Владимир Путин выразил убежденность в том, что США придется считаться с Россией. Об этом он заявил в ходе встречи в онлайн-формате с представителями общественности Крыма и Севастополя.

«Мы, хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди. У нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но мы умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать. Но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя», — цитирует Путина РИА Новости.

Президент несколько раз подчеркнул свой главный тезис: «И им придется с этим считаться. Им придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие. Несмотря на санкции, оскорбления. Им придется с этим считаться».

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин «ответит за вмешательство в выборы».

Кроме того, Байден в разговоре с журналистом телеканала ABC назвал российского коллегу «убийцей», однако имел ли он это на самом деле в виду, не ясно.

Сам Владимир Путин, реагируя на заявления Джо Байдена, пожелал ему здоровья и вспомнил детскую поговорку: «Кто обзывается, тот так и называется».