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Политика

Волчий вой Жириновского довел Соловьева до слез. Предложил Путину завыть на Луну и показал как

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» предложил главам России, США и Китая совместно повыть на Луну.

Владимир Жириновский показал, как воет волк.
Владимир Жириновский показал, как воет волк.
кадр из видео.

Жириновский посоветовал Владимиру Путину, Джо Байдену и Си Цзинь Пину завыть по-волчьи, когда «мир подойдет к последней черте, когда вот-вот война начнется».

«Они втроем должны завыть. Чей вой будет ярче, звонче, тот и победит в будущей Третьей мировой войне», — пояснил он свое предложение.

Политик сразу же продемонстрировал собственные навыки: «Показываю как».

Демонстрация воя рассмешила ведущего и гостей передачи, которые назвали перформанс «началом президентской кампании».

«Я даже боюсь представить, чем вы накачиваетесь до эфира. Владимир Вольфович, бросайте», — прокомментировал Соловьев, вытирая слезы.

По словам Жириновского, волк — это натиск, атака и обязательно победа. При этом согласился, что в России тотемное животное — медведь .

Ранее лидер ЛДПР предсказал скорую войну с США и победу, потому что «народ обеспечит нужную сплоченность».

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