Волчий вой Жириновского довел Соловьева до слез. Предложил Путину завыть на Луну и показал как

Жириновский посоветовал Владимиру Путину, Джо Байдену и Си Цзинь Пину завыть по-волчьи, когда «мир подойдет к последней черте, когда вот-вот война начнется».
«Они втроем должны завыть. Чей вой будет ярче, звонче, тот и победит в будущей Третьей мировой войне», — пояснил он свое предложение.
Политик сразу же продемонстрировал собственные навыки: «Показываю как».
Демонстрация воя рассмешила ведущего и гостей передачи, которые назвали перформанс «началом президентской кампании».
«Я даже боюсь представить, чем вы накачиваетесь до эфира. Владимир Вольфович, бросайте», — прокомментировал Соловьев, вытирая слезы.
По словам Жириновского, волк — это натиск, атака и обязательно победа. При этом согласился, что в России тотемное животное — медведь .
Ранее лидер ЛДПР предсказал скорую войну с США и победу, потому что «народ обеспечит нужную сплоченность».