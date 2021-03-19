Жириновский предсказал скорую войну с США и победу: «Народ обеспечит нужную сплоченность»

Напомним, Байден назвал российского коллегу «убийцей». Путин, комментируя обвинения, вспомнил детскую поговорку: «Кто как обзывается, тот так и называется».

После этого Путин предложил Байдену продолжить диалог в прямом эфире и посоветовал «не откладывать в долгий ящик». В Вашингтоне ответили, что Байден «очень сильно занят».

Жириновский заявил, что новый президент США «совершил умопомрачительный поступок, не успев пробыть на своем посту и 100 дней».

«Обвинение, которое он так легко, походя бросил в адрес президента России, недопустимы в отношениях между любыми странами, а тем более на уровне двух ядерных сверхдержав», — подчеркнул политик.

По мнению Жириновского, Байден, по всей видимости, уже не отдает отчет своим действиям, которые «могут дорого обойтись США».

«Так что пора и нам назвать вещи своими именами. США — это наш враг, во главе которого человек, страдающий Паркинсоном и не контролирующий даже свой язык. Может, он и на кнопку захочет нажать дрожащей рукой? Мы этого не можем допустить», — отметил лидер ЛДПР.

Жириновский отметил, что потуги «фальшивых чиновников из высших эшелонов американской власти» не принесут те результаты, на которые рассчитывают недруги.

«Наш народ обеспечит нужную сплоченность перед лицом все возрастающих угроз, мы сумеем хладнокровно показать руководству США, что они обречены на поражение. А Байдену в итоге как бы не стать могильщиком Америки», — заключил политик.

Как уточняет Regnum, Жириновский также прокомментировал временное возвращение российского посла в Вашингтоне: «Перед войной отзывают посла из страны, где ожидается война, — это практика. Это намек, это звоночек для американцев».

Кстати, в августе 2020 года Жириновский поспорил на ящик пива, что до начала 2021 года Белоруссия войдет в состав России. Проспорил.