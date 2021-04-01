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Политика

Песков рассказал о «демографической яме» и беспокойстве Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль беспокоит сокращение населения в стране, но исправить эту ситуацию пока не получается, пишет ТАСС.

Владимир Путин и россияне.
Владимир Путин и россияне.
kremlin.ru

«Это, безусловно, проблема. В целом наша демографическая ситуация находится сейчас в очень плохом положении. Действительно принимаются весьма и весьма интенсивные меры на то, чтобы вот эти демографические ямы, чтобы они минимальным образом сказывались, но все-таки демография — это штука очень хитрая, и пока, по объективным причинам, полностью эту ситуацию выправить не получается. В разных регионах России разная динамика демографическая», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому к 2030 году в России должен быть обеспечен устойчивый рост численности населения с учетом миграции.

Прогноз и подсчеты

В октябре правительство резко ухудшило прогноз по убыли населения России. По его оценке, в 2020 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции численность населения России сократится на 352,5 тыс. человек. Это в 10 раз больше, чем в 2019 году.

По подсчетам правительства, через пять лет число жителей страны может сократиться на 1,2 млн.

Статистика

По данным Росстата на 1 января 2021 года население России впервые за последние 15 лет сократилось более чем на полмиллиона человек в год.

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